Espanha deixa rio Tejo a seco e causa desastre na Beira Baixa

O nível da água do rio Tejo é o mais baixo dos últimos 40 anos. É na zona entre Vila Velha de Ródão e Cedillo que se regista o pior cenário. De tal forma que afluentes do Tejo, como o Pônsul e o Sever, quase desapareceram. Onde antes corria água, vê-se agora terra seca.Esta situação é causada pela redução drástica dos caudais decidida por Espanha. "Esta situação é injustificável. Não há nada que leve a que o Tejo, a montante da barragem de Cedillo, esteja hoje com aquele cenário desolador. E é inaceitável porque de facto os governos português e espanhol têm a obrigação de se articularem e evitarem uma situação destas", diz o presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira."Há prejuízos imediatos que têm a ver com a atividade turística, que está suspensa, com infraestruturas que estão danificadas e com a pesca que é hoje inativa", disse à Lusa."Aquilo que estamos a ver é o prejuízo deste território do nosso País em detrimento dos interesses das elétricas espanholas e da agricultura espanhola", acrescentou.Por sua vez, o alcaide espanhol de Cedillo, António González Riscado, diz que há falta de transparência do seu país em relação à barragem de Cedillo. "Em vez do caudal mínimo, podiam ter deixado passar mais água", refere, dizendo que Portugal foi prejudicado.O Governo defende um processo de "aprofundamento" da Convenção de Albufeira com Espanha capaz de garantir caudais diários nos rios transfronteiriços. Recorde-se que, em abril último, o Parlamento recomendou ao Governo a adoção de medidas que "respondam às necessidades ecológicas dos rios e seus afluentes".