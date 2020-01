Especialistas debatem alterações climáticas na Universidade do Algarve

Cerca de 260 dos melhores especialistas em alterações climáticas, oriundos de 60 países, vão estar reunidos na Universidade do Algarve, em Faro, de 26 de janeiro a 1 de fevereiro, para a elaboração do sexto relatório de avaliação desenvolvido pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC).A contribuição deste grupo de trabalho, segundo a Universidade do Algarve, tem como principal foco o "impacto das alterações climáticas nos sistemas naturais e humanos e as suas vulnerabilidades".Os cientistas vão reunir-se para trabalhar na "avaliação do impacto das alterações climáticas nos ecossistemas, na biodiversidade e nas sociedades estabelecidas", afirma Debra Roberts, copresidente do Grupo de Trabalho II, que revelou que esta reunião "fornecerá dados científicos atualizados ao nível regional e setorial sobre como enfrentar os desafios decorrentes das alterações climáticas".Hans-Otto Pörtner, também copresidente do Grupo de Trabalho II, refere que "a reunião em Portugal é um marco importante nos preparativos para a próxima avaliação da ciência das alterações climáticas", que servirá para enriquecer o conhecimento das "vulnerabilidades face às mudanças climáticas, mas também a capacidade e limites dos sistemas naturais e humanos para se adaptarem a elas". Por outro lado, irá estudar as "opções para criar um futuro mais sustentável por intermédio de uma abordagem integrada de mitigação e adaptação a todos os níveis".Será elaborado um esboço que será depois revisto pelos governos e especialistas. O relatório será finalizado em 2021.