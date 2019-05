Especialistas debatem relevância do Mosteiro de S. Miguel de Refojos

A importância do Mosteiro de S. Miguel de Refojos e a relevância da ordem Beneditina nos domínios religioso, socioeconómico, patrimonial e cultural da região são tema para debate no IV Seminário Internacional ‘Ora et Labora’, que a 6 e 7 de junho decorre na Casa do Tempo, em Cabeceiras de Basto.O seminário, organizado pela autarquia em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vai juntar duas dezenas de historiadores e investigadores nacionais e internacionais, especialistas em estudos beneditinos.No dia de abertura do Seminário, a Direção Regional de Cultura do Norte vai fazer o ponto de situação da Rede de Mosteiros e Paisagens Culturais Beneditinas, que além do Mosteiro S. Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto, inclui ainda o Mosteiro S. Bento da Vitória, no Porto, o Mosteiro de Rendufe, em Amares, o Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras, o Mosteiro de Tibães, em Braga, e o Mosteiro de S. Bento, em Santo Tirso.A marca deixada pelos monges beneditinos nas seis regiões do Norte de Portugal onde se instalaram - não só a influência religiosa, mas também a influência arquitetónica e paisagística dos Mosteiros, serão tema para a conversa.Mas além dos debates, das conferências e apresentação de estudos, haverá também momento para atividades culturais.Destaque para a exposição ‘Monges e Rostos’, que vai estar patente na Casa do Tempo e, na noite de 6 de junho às 21h30, um concerto de Canto Litúrgico e Gregoriano, no Claustro do Mosteiro de Refojos.A organização espera mais de uma centena de participantes.