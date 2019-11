Esposende volta a exigir obras rápidas na barra

A Câmara de Esposende pediu, esta quinta-feira, ao Ministério do Ambiente, uma intervenção "urgente e definitiva" para resolver o problema do assoreamento da barra do concelho, que classifica como "uma das mais perigosas do País".No documento assinado pelo presidente, Benjamim Pereira, e aprovado por unanimidade, a câmara sublinha que a barra tem sido, nas últimas décadas, palco de "inúmeras mortes" de pescadores do concelho, vítimas dos golpes do mar, causados pelo assoreamento."A morte destes pescadores está inegavelmente associada às elevadas dificuldades de acesso ao mar, provocados pelos problemas da barra", lê-se na proposta, que sublinha que esses problemas foram "há muito identificados e reportados às autoridades competentes". A autarquia recorda que "os sucessivos governos se comprometeram a resolver" os problemas, mas nunca o fizeram.A inação "dificulta sobremaneira a atividade dos pescadores, colocando-os numa situação de desespero e potencialmente dramática", lê-se no documento enviado ao ministério, lembrando que "não trabalhando, não auferem rendimentos, daí que muitas vezes arrisquem enfrentar o mar, com as consequências trágicas que se conhecem".Por isso, o município de Esposende exige à tutela "o reconhecimento da extrema relevância de se definir uma solução de caráter definitivo, técnica e cientificamente fundamentada, exequível sob o ponto de vista económico e ambiental, e que permita assegurar que os recorrentes problemas que têm perdurado, são solucionados".