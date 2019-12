Estação dos CTT em Alpiarça reabre dois anos após fecho

Depois de um encerramento bastante contestado pela população há quase dois anos, os Correios de Portugal reabriram esta segunda-feira uma nova estação em Alpiarça, na praça central da vila."Decidimos interromper um processo de encerramento de lojas que tinha sido desenvolvido ao longo dos últimos anos", explicou o presidente executivo dos CTT, João Bento, que logo pela manhã marcou presença na inauguração das novas instalações.Depois de Vila Flor, em Trás-os-Montes, Alpiarça, no Ribatejo, foi a segunda sede de concelho onde os CTT reabriram uma estação encerrada, dando cumprimento a uma decisão da Autoridade Nacional de Comunicações, que exige que todos os concelhos tenham, pelo menos, uma estação ou posto de correios com características equivalentes às da estação."Alpiarça apareceu relativamente à frente de outros municípios e estamos satisfeitos por termos conseguido abrir ainda antes do final do ano", salientou João Bento, acrescentando que os CTT "planeiam dar continuidade a este processo e reabrir seis a oito lojas em outras tantas sedes de concelho no primeiro trimestre de 2020"."Atingimos o objetivo de recuperar a estação de correios", salientou o presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira, adiantando que se trata de uma "vitória da população, que fica muito melhor servida dentro daquilo que está estipulado na prestação de um serviço postal universal".Em janeiro de 2018, os serviços postais passaram a ser assegurados por uma papelaria, que vai manter o contrato com os CTT. Os certificados de aforro e os serviços financeiros só estão disponíveis na nova estação.