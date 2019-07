Estacionamento vai ser mais caro em Lisboa

Estacionar em Lisboa vai ficar mais caro. O novo regulamento geral de estacionamento e paragem na via pública propõe medidas para tornar o estacionamento mais caro em algumas zonas da capital.A tarifa mantêm-se nas zonas já existentes. A zona verde mantém o preço de 0,80 euros por hora, com um limite máximo de quatro horas de estacionamento, a amarela continua a custar 1,20 euros/hora (também com um limite máximo de quatro horas), e a zona vermelha, até agora a mais cara de todas, com um preço de 1,60 euros/ hora e limite de estacionamento de duas horas.As novas zonas, castanha e preta, estão pensadas para o "eixo central" da cidade, explicou ontem Miguel Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, e vão custar dois e três euros, respetivamente.Embora não existam ainda "áreas fechadas" para a implementação desta medida, Miguel Gaspar avança que a Avenida Fontes Pereira de Melo será um dos locais com a nova tarifa.O novo regulamento prevê ainda que a aquisição do 1º dístico de residente seja gratuita, medida que irá abranger 50% das famílias da capital. As famílias numerosas que tenham três filhos ou mais e que pelo menos um tenha idade igual ou inferior a dois anos vão ter direito a um lugar "à porta de casa".Atualmente, cada condutor demora em média oito a 14 minutos por dia para conseguir um lugar para estacionar o carro.O objetivo do novo regulamento é " que exista um lugar disponível em cada quarteirão", realçou Miguel Gaspar, adiantando que algumas medidas vão ser postas em prática já em outubro.