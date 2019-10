O Estádio Municipal de Braga poderá ter um custo final de 192 milhões de euros para o Município. A previsão consta de um relatório apresentado, ontem, pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio, e que dá conta que, até agora, a Autarquia já desembolsou mais de 175 milhões para pagar o equipamento que serve exclusivamente para realizar os jogos do SC Braga.Os valores colocam o recinto "da pedreira" como o mais caro do País: o Estádio da Luz custou 162 milhões de euros, o Estádio do Dragão 125 milhões de euros e o de Alvalade XXI 105 milhões. Inicialmente, a obra de construção em Braga foi adjudicada por 65 milhões de euros, mas já custou mais de 175 milhões de euros. E pendentes estão ações em tribunal, entre outros, por parte do gabinete de arquitetura de Souto de Moura."Estes números revelam que o Estádio Municipal custou mais do que o Hospital Central e mais 1,5 vezes do que o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL). O que se gastou no estádio dava para intervir 10 vezes na variante do Cávado e no Nó de Infias; representa 15 vezes o que se gastou no Forum Braga; mais de 30 vezes o valor que iremos gastar no Mercado Municipal ou até mesmo 50 vezes o valor gasto na requalificação do Parque Desportivo da Rodovia", exemplificou Ricardo Rio, defendendo que esta é "uma relação de valores completamente esmagadora" e que não há maneira de "ficar insensível à dimensão desproporcionada deste investimento".A CDU considera que os números demonstram o "desvario" deste caso, defendendo que "têm de ser apuradas responsabilidades".