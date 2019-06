Estado pode terminar requalificação da EN125

O chumbo, por parte do Tribunal de Contas (TC), à revisão do contrato com a concessionária Rotas do Algarve Litoral vai obrigar a outra solução para o início da requalificação da EN125, entre Olhão e Vila Real de Santo António.As obras de fundo, que foram anunciadas, há vários anos, pelo antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, mas que têm sido adiadas devido a este impedimento legal, poderão agora passar para a alçada do próprio Estado, nomeadamente para a Infraestruturas de Portugal."O TC defende, e bem, o erário público e não deu o aval a esta parceria público-privada onde as concessionárias têm todos os direitos e não tinham deveres. Na minha opinião a solução para estas obras avançarem passa pelo Estado ‘jogar a mão’ à requalificação", diz aoFrancisco Amaral, presidente da Câmara de Castro Marim, um dos concelhos (entre Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António) afetados pelo avançado estado de degradação daquele troço de cerca de 50 quilómetros da estrada nacional.Enquanto não é tomada uma decisão - já foi pedida uma reunião entre a Comunidade Intermunicipal do Algarve e o Governo para discutirem quais serão os passos seguintes para avançarem com a requalificação - o estado da via continua a deixar desagradados os autarcas e quem passa naquele troço diariamente."A via está num estado miserável. As bermas estão uma miséria e há falta de rotundas para trazer mais segurança. No nosso concelho, o cruzamento da Praia Verde é um exemplo disso porque há lá muitos acidentes graves", refere ainda Francisco Amaral.