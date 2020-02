Estrada corta terreno com coleção de árvores em Tavira

Um grupo de cidadãos criou um movimento para travar a construção de uma estrada de 20 metros de largura e 625 metros de comprimento no terreno do Centro de Experimentação Agrária de Tavira. A intervenção está inserida no projeto de eletrificação da linha férrea do Algarve.De acordo com o movimento, "está em causa a desintegração de um campo agrário de experimentação científica, com uma coleção de fruteiras classificadas como únicas" que se vê "sujeito aos mais variados tipos de poluição e especulação", com o projeto que contempla ainda a inclusão de dois cruzamentos perpendiculares.Durante várias décadas, funcionou no centro uma escola agrária e foram realizadas naquele espaço várias pesquisas pioneiras no âmbito da agricultura biológica. A cidade de Tavira é a comunidade representativa de Portugal da Dieta Mediterrânica a nível mundial e o grupo de cidadãos considera que "se o projeto avançar como está previsto, em breve os espaços serão urbanizados", o que levará a vários tipos de poluição e especulação. Está prevista ainda a destruição de cinco laboratórios com a construção da estrada.No estudo prévio de impacte ambiental, que oteve acesso, foram analisadas duas soluções para o traçado. Em articulação com a Câmara de Tavira e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a Infraestruturas de Portugal optou pela solução que atravessa o Centro de Experimentação, por permitir "um melhor enquadramento com a rede rodoviária de Tavira", pode ler-se no documento.questionou esta segunda-feira a Câmara de Tavira, que não respondeu em tempo útil.