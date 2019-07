Estrada Nacional 114 em Santarém reabre cinco anos após fecho

O troço da estrada nacional 114 entre Santarém e a ponte D. Luís, no mesmo concelho, que se encontrava encerrado há cinco anos, após derrocada na encosta de Santa Margarida, vai reabrir de forma condicionada "nos próximos dias", anunciou esta quinta-feira o Ministério das Infraestruturas e Habitação. A circulação automóvel ficará restrita à faixa mais distante da encosta.Em comunicado, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos esclarece que a decisão foi tomada, após o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ter emitido, na quarta-feira, um relatório em que autoriza a reabertura condicionada do troço."A abertura integral, sem restrições, só será possível após um período de monitorização mais alargado", acrescenta.A tutela informou ainda que a Infraestruturas de Portugal (IP) se prepara para executar a intervenção de consolidação da encosta Portas do Sol, próxima à linha ferroviária do Norte, em Santarém - o projeto está orçado em 1,7 milhões de euros.O Ministério das Infraestruturas avançou que a IP se encontra a "ultimar o processo". Em comunicado, o Governo reafirma, contudo, a inexistência de "nenhum tipo de instabilidade global da encosta que coloque em risco a circulação da Linha do Norte", lê-se."Sinto-me contente e ao mesmo tempo triste por não me terem dado ouvidos", afirmou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém.O autarca, que há pelo menos dois anos alerta para a urgência de uma intervenção na encosta Portas do Sol, exortou o presidente da IP a ponderar a continuidade no cargo.