Estrada perigosa em Olhão espera intervenção prometida pela autarquia

Parte do troço da EM516-1, em Moncarapacho, que liga o concelho de Olhão a São Brás de Alportel, apresenta um elevado nível de degradação, em especial nas bermas, o que tem causado acidentes regulares. A situação piora na altura das chuvas e, exemplo disso, foi o que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2019, em que se registaram, pelo menos, seis acidentes, tendo três dos quais sido capotamentos."Esse foi um dia complicado e onde se viu o verdadeiro perigo daquela estrada. Era um capotamento atrás do outro e, felizmente, não houve ferimentos muito graves. Basta um bocado de humidade no alcatrão para que estas situações se multipliquem", assumiu aoManuel Carlos, presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.Este troço considerado perigoso da estrada municipal situa-se entre o Poço da Areia e o Poço da Maragota e é a principal ligação entre São Brás de Alportel e Olhão, em especial para o tráfego de veículos pesados. São 300 metros de via com uma curva acentuada e que antecede uma reta comprida."Claro que poderá haver situações de excesso de velocidade mas, mesmo quem anda a 40 ou 50 km/h e trava antes de chegar à curva, o chão parece manteiga. O asfalto não está rugoso e parece espelhado, o que dificulta a aderência dos pneus", diz Manuel Carlos, que tem pressionado a autarquia de Olhão a avançar com a requalificação prometida, pelo menos, desde 2017.Questionada pelo, a autarquia garantiu que "o projeto da requalificação já está feito" e tudo indica que poderá avançar com o concurso público da empreitada "durante este ano".