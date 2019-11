Estradas de Braga mataram 29 num ano

Braga continua a ser o terceiro distrito onde ocorreram, no ano passado, mais acidentes com vítimas. Foram, ao todo, 3139 sinistros, dos quais resultaram 29 vítimas mortais, 137 feridos graves e 3924 ligeiros. Perante os números elevados, a GNR, o município e os bombeiros da Póvoa de Lanhoso vão realizar um simulacro este domingo à tarde, na EN103, em homenagem a quem morreu no asfalto.Vai ser simulada uma colisão entre duas viaturas, com vítimas mortais e feridos no interior das viaturas - que vão estar no centro da faixa de rodagem da estrada nacional, no sentido Póvoa de Lanhoso-Braga, para que os condutores de ambas as faixas de rodagem possam visualizar o cenário de choque. "Ainda serão assinaladas marcas de travagem, uma garrafa com álcool e um telemóvel para sinalizar as principais causas dos acidentes rodoviários (excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool e distração).Servirá precisamente para alertar e consciencializar os condutores", indica o destacamento da GNR, em nota de imprensa sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas na Estrada, que é assinalado precisamente no domingo. O simulacro será realizado entre as 15h00 e as 17h00.O Relatório da Sinistralidade de 2018, divulgado pela Autoridade de Segurança Rodoviária e citado pela GNR, indica que, em 2018 e em todo o País, houve 34 235 acidentes de viação com vítimas, dos quais resultaram 508 vítimas mortais, 2141 feridos graves e 41 356 feridos ligeiros, no local do acidente ou durante transporte até ao hospital. Porto, Lisboa e Setúbal são outros distritos com elevado nível de sinistralidade nas estradas.