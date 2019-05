Tiago Braga, que era administrador-executivo da STCP quando foi contratado o fornecimento de 173 autocarros - alguns que não passam debaixo de viadutos -, será o presidente da administração da Metro do Porto, indicado pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes.



Foi chefe de gabinete do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia e administrador da Águas de Gaia. Estava agora na administração da Águas do Centro Litoral (Coimbra).

