Exorcismo e bruxaria invade Vilar de Perdizes

Vilar de Perdizes volta a ser invadida pelos mestres do oculto e do saber popular, a partir de sexta-feira e até domingo. O Congresso de Medicina Popular leva centenas de curiosos, portugueses e galegos na sua maioria à aldeia de Montalegre."Este ano, discutimos vários temas ligados à ervanária, à terapia mental, à parapsicologia e ao exorcismo", releva o padre António Fontes, figura icónica da região do Barroso e impulsionador desta iniciativa.Haverá também curandeiros que prometem resolver todos os males com os saberes alternativos. "Os temas mais procurados são os ligados ao esoterismo, à bruxaria e à magia", indica aoo padre Fontes, para quem ainda há muito por pesquisar e compilar no saber popular e social. "Quando morre um velhinho, mesmo que seja analfabeto, morre com ele uma biblioteca que nunca foi aproveitada nem registada", refere, sendo que há já elementos da Universidade de Coimbra e também da Portucalense que se dedicam a estes estudos.Mas, afinal, o que leva tantas pessoas a procurarem este congresso, ano após ano? "Falta de informação", indica o promotor. "Toda a gente oculta esse saber e ameaça com outros saberes, inclinado muitas vezes para o esoterismo e não para a leitura", explica. Por isso, espera que esta iniciativa sirva para desmistificar os temas do oculto, até porque, indica, a medicina popular não se deve "generalizar ou ridicularizar", já que vem da cultura empírica dos antepassados.‘Descoberta da cura por plantas medicinas’ ou ‘Medicina do Amor, socioterapia e exorcismo’ são algumas das conferências já anunciadas.