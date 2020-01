Fábrica Confiança em Braga volta à hasta pública por 3,6 milhões de euros

Com um coro de críticas e toda a esquerda unida a votar contra, a maioria social-democrata conseguiu aprovar na última Assembleia Municipal de Braga a venda da Fábrica Confiança. A proposta contou com 42 votos a favor, quatro abstenções e 25 votos contra - do PS, CDU e Bloco de Esquerda, que defendem que o edifício da antiga saboaria, em fase de classificação, devia continuar na esfera pública.Com a proposta de venda aprovada, Ricardo Rio anunciou que a hasta pública terá lugar em meados de fevereiro, com o valor-base de 3,6 milhões de euros. Quem comprar terá, obrigatoriamente, de transformar o edifício numa residência para 300 universitários. A volumetria do edifício principal terá de ser mantida.A aprovação da venda desagradou aos quase meia centena de elementos da Plataforma Salvar a Fábrica Confiança, que assistiram à sessão, e após a votação exibiram cartazes com as caras dos vereadores da maioria, com a palavra ‘vendido’ em cada um deles.Para o PS, a venda configura "um excelente negócio" para o privado que comprar, defendendo que o argumento da residência universitária é um "embuste". Os socialistas criticaram a opção, acusando Rio de "desperdiçar o espaço", quando a cidade se quer afirmar como Capital Europeia da Cultura em 2027 . A CDU criticou a alienação "do último reduto da memória industrial" da cidade, enquanto o Bloco de Esquerda falou de um "negócio da China" para o comprador.Pelo PSD, Ricardo Rio vincou que a venda permite a reabilitação do edifício, que a câmara não pode levar a cabo por falta de financiamento.