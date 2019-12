Fábrica do Inglês vai ser uma unidade hoteleira

Uma empresa está a negociar a aquisição da Fábrica do Inglês - emblemático conjunto arquitetónico da cidade de Silves que está ao abandono há cerca de uma década e que incluiu o Museu da Cortiça - à Caixa Geral de Depósitos para a sua transformação num aparthotel de 5 estrelas.O projeto já obteve o acordo da câmara, através de um pedido de informação prévia, estando agora a aguardar o parecer da Direção-Geral do Património Cultural. Está previsto um investimento superior a 20 milhões de euros.A empresa Colossalweek pretende instalar um empreendimento destinado ao turismo sénior, com 130 apartamentos, dotado de Spa, piscina, restaurante e serviços complementares. Além da reabilitação do edificado, o projeto contempla ainda a construção de novos edifícios. Ficará, por outro lado, garantido o acesso pedonal público ao interior do recinto da antiga fábrica da cortiça.A autarquia entende que a nova unidade turística irá representar uma mais-valia para a cidade a nível turístico, permitindo reabilitar de todo o espaço da Fábrica do Inglês. Além disso, um dos grandes objetivos passa pela reabertura do Museu da Cortiça, que, em 2001, foi considerado como o Melhor Museu Industrial da Europa.Atualmente, existe um litígio em tribunal quanto ao espólio do museu, que foi adquirido pelo Grupo Nogueira, em 2014. Desde essa altura, o espólio já passou para outras empresas, que estarão ligadas a esse grupo. A autarquia diz não ter sido informada, pelo que se viu impedida de exercer o direito de preferência. A decisão da Justiça é aguardada em breve.