Falperra espera 150 mil espectadores numa edição histórica

Transmissão na CMTV, sinal de internet nas bancadas e speaker para todo o percurso.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:06

A 40ª edição da Rampa Internacional da Falperra, em Braga, vai-se realizar entre os próximos dia 10 e 12 deste mês.



São esperados cerca de 150 mil espectadores, entre portugueses e espanhóis, para assistirem ao Campeonato Europeu - da Federação Internacional Automóvel - e ao Campeonato de Portugal de Montanha. Em simultâneo, também vai decorrer a versão regional da Rampa da Falperra.



"Esta prova é a terceira melhor do calendário automobilístico. Queremos manter o Campeonato Europeu de Montanha em Portugal e não perdê-lo para outro país", disse, ao CM, Rogério Peixoto, responsável pela organização.



A CMTV irá transmitir a prova em direto. O percurso será coberto por oito câmaras e um drone. A organização quer devolver à prova o brilho que já teve. "Perdemos a transmissão em direto em 2001. Há muito que queríamos devolver notoriedade à Rampa da Falperra, esta é uma grande oportunidade para o fazer.



A CMTV não se vai arrepender de apostar neste evento", acrescentou o responsável . "Este ano, temos 120 pilotos inscritos. Diminuímos na quantidade e aumentámos na qualidade para garantir a espetacularidade da prova", afirmou Rogério Peixoto.



A organização associa uma causa social à realização da prova. "Já o fazemos há vários anos, é uma das nossas preocupações sociais.



Nesta edição, escolhemos o ‘Sonho Meu’, um projeto que realiza sonhos de crianças, jovens e idosos carenciados, diagnosticados com doenças crónicas", descreveu o responsável.



A disponibilização gratuita de sinal de internet nas zonas de bancada, e a sonorização do speaker em todo o percurso são algumas das novidades. Está previsto um desfile de carros clássicos.