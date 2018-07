Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso Rui Moreira na net gera denúncia na justiça

Contas falsas e anónimas criadas para atingir o presidente da câmara e os funcionários do município.

Por Manuel Jorge Bento | 09:20

Criam páginas em diversas redes sociais, em nome da Câmara do Porto, em que divulgam falsas mensagens do presidente da autarquia, Rui Moreira, e utilizam as contas para atingir o executivo municipal e os funcionários.



O "ataque cobarde, mentiroso e anónimo" levou à participação do caso ao Ministério Público e a um apelo aos munícipes, para que "denunciem às respetivas plataformas qualquer página que percebam ser falsa".



Na página falsa de Instagram Município do Porto, por exemplo, foi publicada uma fotografia de Rui Moreira, à meia-noite desta quarta-feira, com o seguinte texto:



"A Câmara Municipal do Porto está a investir em novos meios de comunicação e, com este investimento, veio a criação da nova conta oficial. Com esta criação, empregamos cerca de 20 pessoas a trabalhar na conta durante 12 horas por dia. Espero que, com esta criação, possamos viver numa cidade melhor, mais intuitiva, mais digital e mais inovadora.".



Com a participação destes novos casos, o objetivo da autarquia é a reabertura do processo judicial iniciado após o envio de centenas de milhares de emails, antes das eleições autárquicas do ano passado, em que os autores se faziam passar por terceiros e onde, "invariavelmente, se procurava denegrir o bom nome do presidente da câmara, através de mentiras e calúnias que se misturavam com factos reais", indicou o município, em comunicado divulgado esta quarta-feira.



Este processo originou uma investigação que incluiu buscas e inquéritos, mas terminou sem acusação "por não ter sido possível ainda ao Ministério Público reunir prova suficiente contra os suspeitos que chegou a indicar na extensa investigação desenvolvida", refere o mesmo comunicado da Câmara do Porto.