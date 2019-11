Falta de água no rio Sado limita produção de arroz

Os produtores de arroz são os mais afetados pela falta de água nas barragens de Vale de Gaio e Pego do Altar, em Alcácer do Sal. Contudo, as possibilidades criadas pelos transvases da barragem do Alqueva levantam críticas devido aos custos acrescidos. Para a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal a situação nestas barragens é "muito grave, porque as reservas de água estão muito em baixo".O problema não é novo nas duas barragens do Vale do Sado, e já levou a que nos últimos anos tivessem sido dados alguns passos para permitir recargas a partir do Alqueva.Hoje, é possível fazer recargas na barragem de Vale de Gaio (que regista 18,7% da capacidade máxima) a partir do Alqueva e está também prevista uma ligação para permitir a recarga da barragem do Pego do Altar (10,9%), mas, para agricultores como José Emídio, além da falta de água, é preciso resolver o problema do preço."A água proveniente do Alqueva pode ser mais cara 12 a 13 cêntimos por metro cúbico", lembra, salientando que este agravamento do preço da água, que pode significar um encargo adicional de cerca de mil euros numa campanha, constitui "um valor significativo para os agricultores, que não conseguem vender o arroz a mais de 60 cêntimos", disse à agência Lusa.Embora tenha uma produção anual de 90 a 100 toneladas, José Emídio garante que, depois de devidamente escolhido, o arroz para venda não ultrapassa as 60 toneladas. Para o coordenador da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado, Gonçalo Faria, "é preciso finalizar a ligação do Alqueva ao Pego do Altar".