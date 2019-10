Falta de dinheiro atrasa intervenção em estrada de Monchique

Sinto-me em perigo quando passo nessa estrada com o camião. Está em causa a integridade de todas as pessoas que a utilizam." O alerta foi feito ao CM por um camionista que percorre , há mais de três anos, a Estrada Municipal (EM) 1073, que liga Monchique a São Marcos da Serra. A via tem várias rachas visíveis e na zona de Alferce o pavimento sofreu uma derrocada na berma, já há cerca de seis anos. A autarquia quer fazer obras, mas garante que não há dinheiro.

A EM1073 era em terra batida e foi alcatroada há mais de dez anos. A área onde ocorreu a derrocada está isolada, com grades, mas a medida continua a ser insuficiente para evitar que continue a degradar-se. De acordo com o relato deste camionista, que preferiu não se identificar, "duas das grades que circundam a área em risco já caíram porque o piso cedeu". Apela a que seja feita "uma estrutura para suster as terras quando chover, para não se repetir a tragédia de Borba". O CM sabe que todos os dias passam naquela estrada entre 10 a 20 camiões com mais de 50 toneladas cada um.

Em janeiro deste ano alguns habitantes contaram ao CM que estavam preocupados com a deterioração da estrada, que espera uma intervenção por parte da Câmara de Monchique. Contactado pelo CM, o autarca Rui André garante que está a ser feito um projeto para resolver o problema, sendo que "a solução inicial era muito cara" para o orçamento da autarquia. Já tinha reconhecido a má construção da estrada, estando prevista uma intervenção ainda este ano. No entanto, Rui André refere que a falta de verbas está a travar as obras.