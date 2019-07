Falta de enfermeiros fecha postos de praia

O funcionamento dos postos de saúde de praia nos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Tavira tem estado condicionado devido à falta de enfermeiros.A Cruz Vermelha, responsável pelas contratações, assume a dificuldade em garantir profissionais suficientes, mas admite que a partir de agosto o problema estará resolvido.Ao todo são sete postos que estão a ser afetados, mas há dois que estão a ter mais problemas para garantir que todos os turnos estejam preenchidos com enfermeiros: os que estão instalados na praia Verde e na Manta Rota, sendo que há dias em que não chegam mesmo a abrir."Contactámos os enfermeiros com quem trabalhámos nos anos anteriores, mas não havia disponibilidade da parte de alguns deles. Já publicámos vários anúncios para a contratação de profissionais e contactámos a Ordem dos Enfermeiros, bem como outras delegações da Cruz Vermelha e escolas de enfermagem", explica aoNorberto Martins, presidente da delegação de Faro da Cruz Vermelha, revelando assim as dificuldades nas contratações para garantir o funcionamento em pleno destes postos.A solução vai passar pela contratação de profissionais recém-licenciados, mas estes só deverão estar disponíveis para trabalhar após a inscrição na Ordem dos Enfermeiros, em agosto."Esperamos que a partir do final deste mês este problema já esteja ultrapassado", acrescenta ainda Norberto Martins.Estes postos fazem parte dos 31 em funcionamento nas praias da região, de 1 de julho a 15 de setembro, para assegurar cuidados de saúde de enfermagem aos banhistas no verão.