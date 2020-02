Falta de médico deixa crianças sem Urgências nas Caldas da Rainha

A falta de um médico que tinha escala marcada na Urgência Pediátrica da unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) levou esta sexta-feira a ser equacionado o encerramento do serviço, mas a situação foi revista e os doentes que inspiravam maiores cuidados passaram a ser transferidos para outros hospitais, inclusive em Lisboa, a cerca de cem quilómetros de distância, o que motivou o protesto de familiares dos utentes, crianças e jovens até aos 17 anos.Segundo disse aouma fonte hospitalar, pela manhã foi decidido que o encerramento da Urgência Pediátrica aconteceria na sexta-feira e no domingo, mas algumas horas depois o conselho de administração do CHO esclareceu que o serviço não estava encerrado."Faltou um médico que se encontrava escalado e por isso estão a ser reencaminhados os doentes emergentes e críticos para outras unidades hospitalares", assegurou a administração. A Urgência Pediátrica, que funciona com dois pediatras e dois clínicos gerais, ficou esta sexta-feira condicionada, admitindo-se que o problema, se não for resolvido, se irá repetir amanhã.O médico em falta é contratado através de uma empresa e a administração hospitalar ia tentar completar a escala para colocar o serviço a funcionar dentro da normalidade."Tenho o meu filho internado desde quinta-feira à espera de resultados de análises e deparei-me com um médico para todos os serviços de Pediatria, não conseguindo chegar a todo o lado. Se chegasse uma criança na Urgência Pediátrica, era consultada por um médico de clínica geral", relatou aoManuel Oliveira, pai de uma criança.n