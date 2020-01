Falta de trabalhadores atrasa obra na escarpa da serra do Pilar

O contrato foi assinado a 11 de julho de 2018, o visto do Tribunal de Contas foi dado em outubro e as obras arrancaram um mês depois. A empreitada de consolidação da escarpa da serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, tinha um prazo de 240 dias.Após duas prorrogações do tempo de conclusão, o empreiteiro pede agora que seja prolongado por mais oito meses, ou seja, até 3 de setembro. Em causa, condições climatéricas adversas e escassez de mão de obra. O pedido será analisado na reunião de câmara agendada para segunda-feira.Na proposta, a autarquia indica que, "até à presente data, foram efetuados 13 autos de medição", com um valor global de quase 1,7 milhões de euros - ou seja, mais de metade do valor do contrato (2,9 milhões) -, acrescidos de IVA.Para o município, "os trabalhos iniciaram-se em pleno período estival de inverno, tendo-se registado, desde o início da empreitada, baixos rendimentos", quer pela complexidade dos trabalhos numa zona insegura, "impossíveis de realizar em períodos de chuva", quer pela escassez de mão de obra - uma "situação comum à maioria das empreitadas recentes neste município".É também referido que "só foi possível realizar trabalhos na rua Cabo Simão", onde foi garantida uma faixa de rodagem com cinco metros de largura e um passadiço para peões. E que, "desde setembro [de 2019], se tem verificado uma pluviosidade quase permanente, condicionando fortemente a realização de tarefas relacionadas com a estabilização da escarpa".O novo adiamento da data de conclusão por mais oito meses não implica custos acrescidos para o município.