Famalicão faz crescer rede de saneamento com investimento de 1,3 milhões de euros

A Câmara de Vila Nova de Famalicão vai investir 1,3 milhões de euros na construção de 25 quilómetros de rede de saneamento básico, que irá passar a abranger cerca de "90% do concelho".O investimento, aprovado esta quinta-feira em reunião do executivo, vai permitir um total de 660 novas ligações em várias freguesias. "É um grande esforço que fazemos na qualidade de vida das pessoas, canalizando uma verba significativa do orçamento municipal para as necessidades básicas dos cidadãos", referiu, no final da reunião, e em declarações aos jornalistas, o presidente da autarquia, Paulo Cunha.Segundo o edil, "com este investimento, a rede atingirá uma cobertura de 90% do território", salientando ainda que, nos últimos anos, foi feito "um investimento histórico e sem precedentes, uma vez que este tipo de obras deixou de ter enquadramento nos apoios comunitários, sendo realizado com orçamento 100% municipal".No entanto, sublinhou Paulo Cunha, falta realizar o trabalho mais caro: "Aquele que diz respeito a zonas com densidade populacional menor e com dificuldade técnica maior, o que faz subir, e muito, o custo. Mas cada pessoa é uma pessoa e não descansaremos enquanto não atingirmos a cobertura total."As freguesias abrangidas pelo investimento são: Mouquim e Lemenhe, Cavalões e Outiz, Arnoso Santa Eulália, Santa Maria e Sezures, Louro, Vilarinho das Cambas, Fradelos, Ribeirão, Famalicão e Calendário, Esmeriz e Cabeçudos, Vale S. Cosme, Telhado e Portela, Ruivães e Novais, Vermoim, Pousada de Saramagos, Requião, Castelões, Seide e Landim.