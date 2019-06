Famalicão quer comprar Didáxis por 4,6 milhões

A Câmara de Vila Nova de Famalicão confirmou esta quarta-feira que quer comprar o antigo complexo da Didáxis por 4,6 milhões de euros para a instalação de um Centro de Formação, Investigação e Inovação que, explica, "cruze ensino e formação profissional".A autarquia diz que a aquisição daquele espaço, encerrado com o fim dos contratos de associação entre Estado e privados, vai a discussão na reunião do executivo, liderado por maioria absoluta por Paulo Cunha. Segundo explica, a valência "será ocupada por entidades que demonstrem interesse e pretendam estabelecer parcerias que visem atrair investimento para o concelho, apoiar empresários e o empreendedorismo e desenvolver investigação e inovação nas áreas em que o município é forte, nomeadamente o agroalimentar".O autarca aponta que o objetivo é "atrair centros de investigação, universidades e entidades formativas, gerando num único espaço sinergias de conhecimento e de inovação que beneficiem o concelho e elevem a qualidade do emprego e dos recursos humanos famalicenses".O equipamento está localizado na União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, tem uma área total de 43,9 mil metros quadrados e o valor proposto para a compra (4,6 milhões d euros) foi alcançado na "sequência de relatório de avaliação realizada por perito da Direção-Geral da Administração da Justiça, ficando condicionada à autorização da Assembleia Municipal, obtenção de crédito bancário e à concessão de visto prévio do Tribunal de Contas".