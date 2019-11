Família doente reclama mais apoios e nova casa em Oliveira de Frades

Maria das Dores Gonçalves, de 63 anos, vive com os dois filhos, Tiago e Miguel, de 36 e 45 anos, numa casa com poucas condições, em Ribeiradio, Oliveira de Frades. Todos são doentes. Maria está quase cega e acamada. Aos sete anos foi diagnosticado lúpus a Tiago, que já foi sujeito a 29 cirurgias. Miguel tem diabetes. A família garante que "não tem ajudas de ninguém" e reclama "mais apoios e uma nova casa".Os três vivem há cerca de um ano na casa alugada, que cheira a mofo e apresenta humidade no teto e nas paredes. O único aquecedor que ali existe não chega para dar calor à família, nem aos sete gatos que por ali deambulam."Passamos muito frio e não temos condições para viver. O meu estado de saúde e o da minha mãe agravou-se bastante desde que aqui moramos", explicou Tiago Gonçalves. "Já não faço nada sozinha, tudo tem de ser com a ajuda do meu filho, que também é muito doente. O outro não tem competência", reforçou Maria. Entre as pensões de sobrevivência, pela morte do marido de Maria, e prestação social de inserção, entram 649,50 euros por mês na casa da família. Já a alimentação é dada todos os dias pelo lar de Ribeiradio. Confrontado, Paulo Ferreira, presidente da câmara de Oliveira de Frades, garantiu que o caso "está a ser acompanhado pelos técnicos da autarquia"."Mas que já teriam agido, se fosse uma situação de flagrante gravidade", complementou. Otambém contactou a Segurança Social. Fonte da instituição garantiu que a família é conhecida por "andar a vaguear por vários concelhos do País a exigir melhores condições de vida e que Miguel já recusou vários trabalhos".