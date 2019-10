Faro avança com obras de quatro milhões de euros

A Câmara de Faro deu a conhecer um conjunto de projetos que visam a requalificação de várias estradas e espaços urbanos. Segundo a autarquia, estão em causa "obras no valor de 4 milhões de euros". O executivo municipal deslocou-se ontem aos locais que vão ser alvo de intervenção.Na Praia de Faro serão investidos 446 mil euros na remodelação do parque de campismo, obra que está pronta a arrancar faltando apenas a decisão do tribunal, devido à providência cautelar colocada pela associação de utentes daquele parque.Ainda na Praia de Faro, a autarquia interveio no passadiço de acesso à zona de banhos (148 mil euros), estando a obra já concluída. Em curso está a renovação de quatro instalações sanitárias e a construção de uma totalmente nova, a colocação de nove dispositivos de lava-pés e a recuperação do talude da Estrada da Praia, num investimento total de cerca de 266 mil euros.A requalificação da Estrada da Praia e a construção da ecovia entre o aeroporto e praia encontram-se adjudicadas, orçando em 690 mil euros. Neste momento, falta do visto do Tribunal de Contas para a empreitada avançar.Na freguesia de Montenegro, estão programadas intervenções nas ruas Bento de Jesus Caraça e Professor Doutor Egas Moniz, com um custo estimado de 1,8 milhões de euros. Entretanto, a autarquia anunciou que já teve início a construção do Crematório Municipal, e que se encontram concluídas as obras em dois campos de futebol de 11 e de 7 da capital algarvia, com a substituição dos referidos relvados e melhoramento de infraestruturas.