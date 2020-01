Faro dá medicamentos gratuitos a 250 pessoas

Cem pessoas de famílias carenciadas, incluindo crianças e idosos, residentes no concelho de Faro, tiveram acesso gratuito a toda a medicação durante o ano passado. Um apoio atribuído no âmbito do programa Abem – Rede Solidária do Medicamento da Associação Dignitude, em parceria com o município farense. Este ano, deverão ser apoiadas 250 pessoas.Um total de 10 mil euros, 100 euros por cada cartão de beneficiário Abem, foi atribuído aos munícipes apoiados em 2019. Este montante é suportado pela autarquia, mas há ainda uma percentagem adicional assumida pela referida associação."O objetivo é alargar o apoio a 250 habitantes este ano", segundo garante aoRogério Bacalhau, presidente da câmara. E deixa o apelo para que todos os munícipes que tenham "poucos meios e que necessitem de medicação que venham agora ter connosco".Os serviços de ação social do autarquia já estão a receber novas candidaturas. Os interessados necessitam de levar as declarações de rendimento e a medicação prescrita. "Várias pessoas apoiadas têm reformas de 200 euros", contou aoRogério Bacalhau.No Algarve, além de Faro, também os municípios de Albufeira, Loulé, Silves e Aljezur, bem como a Junta de Freguesia de Salir (Loulé) integram o programa. No total, 443 pessoas tiveram acesso gratuito aos medicamentos de que necessitam.Na região, o programa integra 25 farmácias, que dispensaram 7873 medicamentos, segundo a associação. No conjunto do País, em 2019, houve 14 500 beneficiários. Este ano, o objetivo é apoiar 25 500 pessoas.