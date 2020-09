“Fazer a vindima de máscara é mais difícil”

Faz a vindima há mais de 50 anos e por isso conhece as vinhas da serra da Estrela como poucos. Maria Guerrinha, 66 anos, natural de Folgosinho, em Gouveia, passa o dia a cantarolar enquanto corta e atira para o balde um e depois outro cacho de uvas. Em Vila Nova de Tazem, terra de vinho do Dão, é tempo de vindima. Este ano, com a pandemia, quase tudo mudou. A vindima não escapou."É a primeira vez que faço a vindima de máscara. É mais difícil, mas tem de ser, é para bem de todos nós", explica Maria Guerrinha. Com Maria, estão mais 15 pessoas a trabalhar, todas de máscara e com cuidados reforçados, um pouco ‘estranhos’ à vida do campo. "Lavamos as mãos quando é possível. Às refeições tentamos estar separados uns dos outros e durante as viagens na carrinha estamos de máscara", relata.A vindima está na reta final e chega agora à casta nobre do Dão: a Touriga Nacional. "Iniciámos a vindima na altura certa em termos de maturação da uva. Pelo meio tivemos alguma chuva, que nunca é benéfica, mas conseguimos ultrapassar. No geral correu muito bem", destaca o enólogo Pedro Nuno Pereira, da Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem, que espera receber 1,5 milhões de quilos de uvas. Para já, a previsão aponta para uma quebra de produção "na casa dos 20%" e deve-se, sobretudo, às condições climáticas. "O ano vitícola não foi fácil, com geadas no início e granizo no final", explica. A qualidade não vai sair beliscada. "Propusemo-nos a produzir um novo espumante, de uma só fermentação e ainda mais dois vinhos diferenciadores de qualidade. E vamos conseguir", finaliza o enólogo.