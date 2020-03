Feira Afonsina retrata a mulher na Idade Média em Guimarães

A Mulher na Idade Média é o tema da Feira Afonsina, que festeja 10 anos de história em Guimarães. Entre as habituais recriações históricas do evento - que será este ano realizado de 18 a 21 de junho -, uma será dedicada à vida no feminino desde a queda do Império Romano até à era dos Descobrimentos. O recinto é maior do que o da edição de 2019, sendo percorrido por performances musicais ou teatrais que demonstram as vivências do quotidiano da época.A Feira Afonsina é baseada numa "sólida memória histórico-cultural e patrimonial, que valoriza a fundação da nacionalidade" e evoca D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, indica o município. A autarquia recorda que "Guimarães é a cidade com mais significado histórico-medieval do País, considerando que encerra não só a antiguidade e a sua preservação que lhe é caraterística, como é a cidade palco da génese da fundação da nacionalidade e do primeiro rei da História Portuguesa".São esperados milhares de visitantes, durante os quatro dias do evento, sendo que estes "podem apreciar as atividades decorrentes, assim como participar ativamente em algumas áreas temáticas, como nos jogos e mesteres, e ainda deliciarem-se com um repasto nos vários espaços e tendinhas destinados para o efeito, com gastronomia à época", refere o município.A arte bélica, os nobres e o povo da Idade Média serão também retratados na Feira Afonsina, que mostrará ainda como era o ensino e o clero na época. O evento reforça algumas áreas habituais e retoma outras de anteriores edições, contando a história dos 10 anos de Feira Afonsina.