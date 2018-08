Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de S. Mateus vai sambar com Maria Rita

Espetáculo da brasileira premiada com 11 Grammys promete entusiasmar o público.

Por Tiago Virgílio Pereira | 10:03

É sem dúvida um dos momentos aguardados com maior expectativa pelos viseenses. A brasileira Maria Rita, que foi a primeira artista a ser anunciada nesta edição 626, sobe este sábado ao palco da Feira de S. Mateus, a partir das 22h00, e promete pôr toda a gente a sambar.



"O espetáculo em Viseu será um show dinâmico, com samba, mas também com introspeção. Muito bonito, de encher os olhos com muita luz e cor. O samba é onde eu me sinto mais plena enquanto interprete, pois é alegre, feliz e intenso. É um género que me completa", revelou a artista filha da lendária Elis Regina e de César Camargo e premiada com 11 Grammys.



Maria Rita vai apresentar o seu novo trabalho, o oitavo álbum da discografia, ‘Amor e Música’, que é inspirado no samba brasileiro e que conta com participações especiais de Zeca Pagodinho, Marcelo Camelo, Arlindo Cruz e Carlinhos Brown.



Além dos novos temas, o público vai também ouvir e delirar com os grandes êxitos como ‘Cara Valente’, ‘Não Deixe o Samba Morrer’, ‘Encontros e Despedidas’ e ‘Samba Meu’. "Tenho absoluta loucura pelo público português", confidenciou.



Orgulhoso e confiante na prestação da artista está também Jorge Sobrado. O gestor da Feira de São Mateus admitiu que "apresentar este espetáculo é um sonho tornado realidade".



"Maria Rita é uma diva da música brasileira contemporânea. A sua participação na Feira de São Mateus coloca Viseu na agenda dos grandes espetáculos de 2018", complementou.



A Feira de São Mateus decorre até 16 de setembro e já foi visitada, segundo a organização, por mais de meio milhão de pessoas. Este ano a aposta passa pela sustentabilidade ambiental com uma série de iniciativas ecológicas.