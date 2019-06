Feira de São Mateus em Viseu gera 82 milhões de euros

Considerada a "feira dos reencontros de Viseu", foi apresentada ontem a edição deste ano da Feira de S. Mateus, que decorrerá entre 8 de agosto e 15 de setembro.A 627ª edição vai contar com novas esplanadas dos pavilhões de farturas, uma nova roda gigante, os primeiros noivos de São Mateus e 90 stands novos em folha.Ontem, ficou-se a saber também que o volume de negócio gerado na edição de 2018 cifrou-se em 82,1 milhões, o dobro em relação a 2014.O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, apresentou os dados preliminares do estudo económico realizado ao certame de 2018."A Feira de São Mateus não é só um evento, ainda que seja o maior e o mais importante da região. É também economia e emprego. Os dados do estudo independente que o município encomendou atestam que o volume de negócios ascende a 82,1 milhões de euros. A feira é responsável pela criação de 270 empregos na economia do concelho, o que representa um crescimento de 37% relativamente a 2014", referiu Almeida Henriques.Jorge Sobrado, gestor da Feira de São Mateus e vereador da Cultura da autarquia, destacou o crescimento de públicos alcançado, o reforço da atratividade nacional e internacional, o recorde de notoriedade e reputação do certame."Desde 2015 a Feira registou um crescimento de 40% em número de visitantes e de mais de 35% em número de entradas. São hoje quase 400 mil visitantes únicos e 1 milhão e 150 mil entradas", sublinhou.Pelo palco da feira vão passar Gipsy Kings, Richie Campbell, Xutos e Pontapés, UHF, Pedro Abrunhosa, entre outros artistas.