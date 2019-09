Feira de São Mateus ultrapassa um milhão de visitantes

A Feira de São Mateus, em Viseu, atingiu na terça-feira à noite um milhão de visitantes. Número que é alcançado pelo quarto ano consecutivo. Desde o ano passado que a organização resolveu premiar a entrada do visitante um milhão.A marca foi alcançada pelas 21h25, quando Mariana Alves, de 23 anos, foi surpreendida depois de passar os torniquetes de acesso ao recinto, com um coro de aplausos, cornetas e confetes."Fiquei completamente surpreendida, sem perceber muito bem o que se estava a passar", disse a visitante, natural de Aveiro, mas a morar na cidade do Viriato. Um regresso que se deu dois anos após ali concluir o Ensino Superior. Aliás, a ida à feira teve como objetivo "o reencontro com colegas de escola, num jantar marcado propositadamente para virmos à festa", conta Mariana.Após concordar com o estatuto do visitante um milhão, teve logo direito a não pagar no parque de diversões, bares e restauração. Vai ficar como embaixadora da Feira e com livre trânsito para a edição do próximo ano, em que pode escolher uma banda ou artista para atuar no palco principal, numa das 39 noites de animação contínua da Feira de São Mateus.Esta iniciativa visa "tornar a feira mais popular e humana", disse Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca. "A Feira confirma o seu estatuto de um dos três grandes eventos nacionais ao lado do São João do Porto e do Santo António de Lisboa", considera o promotor do evento. A organização espera superar até domingo os números da edição anterior, que recebeu um milhão e cento e vinte mil visitantes.