‘Feira de Verão’ deixa calçadão de Quarteira sem visitantes

Comerciantes pedem o regresso dos artesãos para voltar a dar vida à avenida.

Por Rafael Duarte | 09:14

O calçadão de Quarteira, em Loulé, já não é o mesmo desde que os artesãos foram transferidos para o jardim Joaquim Filipe Jonas, no âmbito da ‘Feira de Verão’ que decorre até ao dia 30 de setembro. Esta mudança tem vindo a prejudicar não só os artesãos mas também os comerciantes que se queixam de receber muitos poucos visitantes.



A Câmara de Loulé, com o objetivo de dar ao Calçadão "a sua função original que é o da fruição do local e da paisagem pelos cidadãos", apostou num espaço infraestruturado que "permite concentrar num único local" todas as atividades relacionadas com a venda de produtos artesanais e com as feiras. "Queimaram o verdadeiro artesanato", lamenta Alda Venceslau, que no mês de junho faturou menos mil euros do que no ano passado. Há semelhança de outros artesãos, Alda queixa-se que na avenida havia mais movimentação e lamenta que "as pessoas que vendem aquilo que fazem não estão a ganhar dinheiro e ninguém dá valor".



Mas não são só os artesãos que estão insatisfeitos com esta situação. "Desde que os artesãos foram embora que o calçadão perdeu vida", confirma Carlos Afonso, responsável por um dos restaurantes que está no local há 30 anos. Também Francisco Lourenço, responsável por um snack bar, diz que já perdeu dinheiro porque contratou funcionários a contar com "um verão rigoroso" e agora, com a falta de turistas, não consegue "aguentar o pessoal todo".



Ao CM, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, disse estar a par da situação mas que não irá colocar os artesãos noutro local porque na maioria dos casos "o feedback é positivo".