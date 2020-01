Feira dos Vinte dá boleia a papas de sarrabulho

A Vila de Prado, em Vila Verde, volta a recriar uma tradição secular: a Feira dos Vinte arranca no próximo dia 18, dura três dias, e as papas de sarrabulho voltam a ser um dos destaques do evento que termina no dia de S. Sebastião. Por isso, até ao final deste mês, as ‘Papas à Moda dos Vinte’ estão em destaque nas ementas dos diversos restaurantes da Vila de Prado.A Feira dos Vinte, que remonta ao reinado de D. Dinis, no século XIV, assenta na troca e venda de gado cavalar e bovino. Em paralelo, decorre um programa diversificado que inclui música, gastronomia, espetáculos equestres e um concurso pecuário. No centro da vila, há ainda uma vertente comercial com a exposição de máquinas agrícolas, artigos para o lar, vestuário, calçado, coudelaria, hortícolas, doçaria e várias diversões para as crianças.O início da feira é assinalado no Dia das Associações da Freguesia, com animação musical na tenda gigante colocada no largo de S. Sebastião. Paralelamente, a Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos Vinte promove o seu ‘II Capítulo Solene e de Entronização’ de novos confrades.No domingo, dia 19, a animação começa pelas 15 horas com o Festival de Folclore, seguido do espetáculo equestre às 17h00. À noite, tem lugar o Encontro de Reis e as habituais provas nas tasquinhas e restaurantes locais, com destaque para o vinho novo. No último dia, a feira de gado e o concurso pecuário são os destaques do evento, com o largo da vila repleto de animais e produtores que fazem trocas ou vendas de gado. Durante a manhã, terá lugar a missa e bênção do gado.