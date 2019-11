Feirinha de Natal ajuda os doentes oncológicos do IPO do Porto

Até sexta-feira, as portas da Feira de Natal que se está a realizar na Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto estão abertas a todos os que queiram visitar o espaço, comprar produtos e, dessa forma, ajudar os doentes oncológicos. O evento é organizado pelos Voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), responsáveis por contactar pessoas e empresas que ofereceram os bens para venda."Aqui temos um pouco de tudo. Tanto particulares como empresas doaram calçado, roupa para homem, mulher e criança, brinquedos, livros e diverso mobiliário. Estamos muito contentes porque conseguimos muitos bens e produtos, de muito boa qualidade, a custo zero e que o valor angariado vai ajudar muitas pessoas", disse ao Correio da Manhã Guilhermina Azevedo, voluntária hospitalar e uma das responsáveis pelo evento solidário.A receita angariada pela feira vai reverter na totalidade para os doentes oncológicos. "Este dinheiro vai servir para continuar a ajudar os doentes com mais carências. Vai servir também para que a Liga Portuguesa Contra o Cancro possa continuar a fazer o seu trabalho, por exemplo na parte da investigação", explicou a voluntária.Por ano, os voluntários organizam duas feiras, uma no verão e outra perto do Natal. "O objetivo das feiras é o mesmo, temos é produtos adaptados à época. Por estarmos na época natalícia, muitas pessoas compram aqui as suas prendas e, dessa maneira, ajudam os que mais precisam. Todas as pessoas que aqui estão a vender os produtos são voluntárias", concluiu Guilhermina Azevedo, contente com o número de visitantes.