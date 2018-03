Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Reis rejeita “conluio” no negócio das águas

Ex-presidente da Câmara de Barcelos negou qualquer ilegalidade no contrato de concessão de água e saneamento.

Por Fátima Vilaça | 09:18

"Refuto o conluio que a acusação pública diz que existiu entre a minha pessoa e outras pessoas, algumas delas que estão aqui sentadas comigo". A afirmação é de Fernando Reis, ex-presidente da Câmara de Barcelos, que esta segunda-feira começou a ser julgado no Tribunal de Braga, acusado de ter favorecido particulares no negócio da concessão da exploração de água e saneamento do município. O histórico dirigente do PSD disse, no início do julgamento, que agiu sempre "em defesa do interesse público", contra o atraso do concelho.



"Em 1990 quando tomei posse como presidente de Câmara, apenas duas freguesias do concelho tinham rede pública de água e saneamento. Tínhamos obrigação de dar resposta às necessidades do concelho", vincou o ex-autarca, sublinhando que para dotar as 89 freguesias das infraestruturas básicas, a autarquia precisava de "cerca de 100 milhões de euros", que a Câmara não tinha capacidade de suportar.



"Começámos a estudar o que se passava nos outros concelhos e decidimos avançar com a concessão", explicou Reis, acrescentando que todo o processo de elaboração do concurso público ficou nas mãos de Perfeita Fernandes, que era Diretora do Departamento de Ambiente do Município de Barcelos, com o "apoio informal" de Tentúgal Valente, o então diretor da empresa Águas do Cávado.



Perfeita Fernandes, que também é arguida na ação judicial, disse ao Coletivo que preparou todo o processo, mas que a minuta do contrato de concessão foi redigida por Jorge Varanda, um advogado escolhido pelo próprio autarca pela sua "capacidade negocial".