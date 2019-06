Ferry vai voltar a ligar Portimão à Madeira

A ligação por ferry entre o Funchal (Madeira) e Portimão é retomada no dia 8 de julho e manter-se-á até 25 de setembro, sendo os preços iguais ao do ano passado.O navio ‘Volcán de Timanfaya’, com 143 metros de comprimento e 24 de largura, tem capacidade para transportar cerca de mil passageiros e 300 veículos ligeiros, podendo atingir uma velocidade máxima de 23 nós (42,6 quilómetros por hora).No total, serão realizadas 24 viagens (12 com partida do Porto de Portimão e igual número com origem no Funchal), durante o período de verão. A saída do navio do porto algarvio acontecerá sempre à terça-feira, pelas 14h00. A chegada ao Funchal terá lugar pelas 14h30 do dia seguinte.Em relação a preços, os adultos não residentes na Madeira pagam pela viagem 85 euros e as crianças com idades entre 4 a 11 anos o valor de 42,50 euros (as crianças com idade inferior não pagam).Os madeirense suportam um custo muito inferior, sendo cobrado a um adulto apenas 29,10 euros. Existe ainda a opção de viajar em camarotes, mas nesse caso os preços sobem significativamente, de acordo com as várias opções existentes. O ferry permite ainda a ligação às ilhas Canárias (Tenerife e Las Palmas).Entretanto, o custo do transporte de um automóvel ligeiro é 125 euros, de uma moto 40 euros, de uma bicicleta 10 euros e de um veículo elétrico 62,50 euros.O contrato de concessão celebrado em junho do ano passado entre o Governo da Madeira e a Empresa de Navegação Madeirense estabelece um valor anual de indemnização compensatória de três milhões de euros por ano (o contrato é três anos).