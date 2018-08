Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa dos povos mostra legionários e divindades em Chaves

Visitantes saboreiam iguarias gastronómicas e visitam o mercado galaico-romano.

Por Patrícia Moura Pinto

Dois mil anos depois, os romanos voltam a ‘invadir’ o antigo império de Tito Flávio Vespasiano, durante três dias com grande animação, em Chaves.



A sexta edição da Festa dos Povos, que inicia esta sexta-feira e decorre até domingo, promete uma viagem inesquecível no tempo, com iguarias gastronómicas, um festim de bebidas, um mercado galaico-romano, simulações bélicas, recriações mitológicas, atuações musicais e bailados ancestrais.



Pelas alamedas do Tabolado e de Trajano vão passar legionários, gladiadores, senadores, mendigos, escravos, falcoeiros e divindades, num regresso ao império galaico-romano.



Os visitantes são convidados a reviver e percorrer o Panteão dos Deuses, O Senado, O Acampamento da Guarda de Honra do Imperador Tito Flávio Vespasiano ou o Circus Maximus.



Haverá ainda uma exposição de artefactos bélicos e de tortura, um acampamento específico para os mais pequenos com artefactos lúdicos e até um encantador de serpentes gigantes.



No jardim público e na margem esquerda do rio Tâmega, são realizados os Jogos de Aquae Flaviae, com a tração à corda, corrida de sacos, corrida com andas, bilharda e fito.



"Este é, sobretudo, um certame de encontros, de festa, de convívio, de lazer, fazendo com que turistas, emigrantes e os flavienses possam recriar-se e aproveitar para conhecerem muitas das vivências das sociedades galaicas e romanas", indicou Nuno Vaz, presidente da câmara.



A Festa dos Povos, que retrata o quotidiano galaico-romano, contará com mais de 100 expositores, entre artesãos, artífices e mercadores.



O evento é organizado pelo Município de Chaves e pela Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso e pretende afirmar a memória coletiva de Chaves.