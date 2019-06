Festas do Senhor de Matosinhos esperam 840 mil pessoas

As festas do Senhor de Matosinhos, uma das maiores romarias do Norte do País, já arrancaram no dia 25 de maio, mas ainda há muita animação até 15 de junho.Aliás, está a chegar o ponto alto das celebrações, o ‘grande’ fim de semana , de sexta-feira, dia 7, a terça seguinte, em que são esperadas, segundo a autarquia, 840 mil pessoas no recinto.Para sábado à noite, está agendado o já famoso espetáculo pirotécnico. Quanto a concertos, o palco ficará entregue a Blaya e aos GNR de Rui Reininho, acompanhados pela banda de Matosinhos-Leça.A edição das festas deste ano vai ficar marcada por uma grande novidade. Entre os próximos dias 11 e 13 de junho, nos Paços do Concelho, vai realizar-se o primeiro Congresso Internacional do Senhor de Matosinhos.Portugueses, espanhóis, peruanos e brasileiros vêm de propósito de Minas Gerais, no Brasil, onde existe um grande número de templos dedicados ao Bom Jesus de Matosinhos.Daqui em diante, o congresso será realizado alternadamente em Portugal e no Brasil. Será ainda lançado, no âmbito dessa mesma iniciativa, a terceira edição de um livro do historiador Joel Cleto, sobre tudo o que envolve a história desta romaria matosinhense.Neste grande fim de semana que se aproxima, haverá ainda a tradicional eucaristia, que será presidida pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda. Quanto à prevenção e segurança de todos os visitantes do recinto, haverá um posto de assistência pré-hospitalar junto à Casa da Juventude - na avenida D. Afonso Henriques.