Festejos do S. João com esperança na ajuda de S.Pedro

As previsões apontam para que os dias 23 e 24 sejam marcados por fortes períodos de chuva. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tudo indica, no entanto, que o São Pedro irá dar uma ajuda ao São João no momento mais marcante da festa - a noite deste domingo.A partir do final da tarde, as possibilidades de precipitação diminuem para 20%, para maior regozijo dos milhares de foliões.Com ou sem chuva, Marcelo Rebelo de Sousa deverá cumprir aquilo que prometeu há um ano, após ter sofrido um desmaio junto à Igreja do Bom Jesus, em Braga, na véspera de São João.Os bracarenses poderão contar com a presença do Presidente da República na noite de domingo, ficando, em princípio, para assistir ao fogo de artifício. Nomes como Agir e Anselmo Ralph vão agitar a cidade bracarense.Já no Porto, a ‘mais longa’ noite do ano, com manjericos e bailaricos, espalhados pelos cantos portuenses, vai contar com uma sessão de 150 mil disparos de fogo de artifício, durante 20 minutos, lançados da ponte Luiz I e de várias plataformas no rio Douro.Mas antes, este sábado, pelas 18h00, a antecipar o período noturno, as Rusgas de São João voltam a abrilhantar a cidade com mais de 1200 figurantes. Quanto à música, este ano são mais de 10 os palcos por onde vão passar João Gil e convidados, Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão e Tim.A PSP já anunciou que vai reforçar o dispositivo com elementos policiais de diferentes valências. Será dada "especial atenção" ao controlo de multidões, à regularização do trânsito e à criminalidade associada a este tipo de eventos.