Festival do Marisco em Olhão espera 40 mil pessoas

É já no dia 9 de agosto que arranca a 34ª edição do Festival de Marisco de Olhão, que termina no dia 14. Vão ser seis dias de muita animação, música e, como não podia deixar de ser, o destaque principal vai para os mais frescos bivalves e mariscos da ria Formosa. São esperadas cerca de 40 mil pessoas neste tradicional evento."No mínimo, tal como aconteceu no ano passado, são esperadas cerca de 40 mil pessoas, mas acredito, e espero, que venham mais visitantes", assume ao CM o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, que considera este evento não só o maior em todo o concelho de Olhão, mas também "o maior festival gastronómico a sul do Tejo".A novidade deste ano passa pela animação circense de rua que vai anteceder os espetáculos musicais, um dos pontos fortes do evento.No dia 9 sobem ao palco Matias Damásio e Aurea, e no dia 10 é a vez dos HMB mostrarem a sua sonoridade. A banda de homenagem aos Queen, os Killer Queen, são o destaque do dia 11, Paula Fernandes atua no dia 12, a brasileira Ludmilla dá espetáculo no dia 13 e os Resistência fecham o festival no dia 14."É um cartaz com muita qualidade, com grandes artistas, nacionais e internacionais, e que vai agradar a muitos gostos. As entradas também são a preços muito mais baixos do que normalmente são praticados para artistas deste nível", revela ainda ao CM António Pina.Os bilhetes custam sete euros nos dias 9, 10 e 11. O preço aumenta para os 9 euros durante os restantes dias. Também pode ser comprado um bilhete para todo o evento a 42 euros.