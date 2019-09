Festival F fecha "melhor edição de sempre"

Fechou este sábado, com chave de ouro, a sexta edição do Festival F, organizado pela Câmara Municipal de Faro, no Algarve, em colaboração com a promotora Sons em Trânsito. Tal como tinha antecipado aoo promotor Vasco Sacramento, o evento teve este ano a "melhor edição de sempre", batendo todos os recordes de público: 60 mil pessoas foram ao F, contra as 48 mil que lá estiveram no ano passado.Com um cartaz composto única e exclusivamente por música portuguesa – "mas o mais eclético possível, cobrindo desde o jazz ao fado, passando pelo rock e pela pop" – o F 2019 trouxe duas grandes novidades. A primeira é um palco novo (o Palco Formosa, dentro de um barco), que proporcionou ao público concertos intimistas ao final da tarde. "É algo para manter", garante Vasco Sacramento. "Apesar de ter uma lotação limitada, as pessoas gostaram muito da ideia de assistirem a espetáculos na ria Formosa – que é belíssima", acrescentou.A segunda novidade foi o glamping: um campismo com glamour, para quem não gosta de acampar e é fã do conforto."É uma alegria para nós termos, em tão poucos anos, este tipo de feedback por parte do público", diz Vasco Sacramento. "Em poucos anos, o festival F conseguiu afirmar-se no panorama nacional com um evento a seguir e os números de público que tivemos falam por si."O cartaz deste sábado, no fim da festa, apresentava António Zambujo, Carolina Deslandes e Capitão Fausto, entre outros. Na sexta, a noite foi dominada pela banda Ornatos Violeta, que encheu o recinto de gente entusiasmada. Para o ano, há mais festival F.