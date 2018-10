Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival gastronómico arranca em Guimarães

Mil restaurantes e 500 empreendimentos turísticos aderiram à 11ª edição dos Fins de Semana.

Por Liliana Rodrigues | 09:14

Mil restaurantes e mais de 200 receitas para provar são alguns dos números da 11ª edição dos Fins de Semana Gastronómicos, que vão decorrer entre novembro próximo e junho de 2019.



A iniciativa, esta quinta-feira apresentada em Esposende, decorre em 78 municípios do Norte e começa em Guimarães e Lamego.



A iniciativa envolve ainda 500 empreendimentos turísticos, 300 quintas, adegas e espaços de enoturismo, 52 produtos qualificados e cinco denominações de origem de vinhos.



O tema da edição deste ano é a Doçaria Tradicional e Conventual do Norte de Portugal, que estará em destaque num total de 55 municípios.



Cada município tem um fim de semana para pôr em cima da mesa o seu prato mais emblemático, acompanhado de uma sobremesa e dos vinhos de cada região.



Os fins de semana gastronómicos arrancam a 2 de novembro, em Guimarães, com rojões, papas de sarrabulho e rabanadas e em Lamego com o cabrito assado com arroz e batatas em forno de lenha e o leite creme.



O último fim de semana gastronómico começa a 31 de maio, em Sabrosa, que servirá favas guisadas com enchidos e bolo borrachão.



Os empreendimentos turísticos vão oferecer descontos de pelo menos 10% nas noites de sexta e sábado e os restaurantes são incentivados a oferecer "um copo de vinho de boas vindas" aos clientes que optem pelo prato dos Fins de Semana Gastronómicos.



"É o maior projeto público-privado na área da gastronomia e vinhos em Portugal", sublinhou Agostinho Peixoto, da Turismo do Porto e Norte de Portugal.



O responsável refere que o objetivo desta iniciativa, que é já uma tradição, é combater a sazonalidade turística e valorizar os pratos de cada concelho.