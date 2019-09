Fibra ótica vai chegar a 100 freguesias do País

Mais cem freguesias, de Norte a Sul do País, vão passar a estar cobertas na totalidade pela rede de fibra ótica da última geração.O anúncio oficial por parte da Altice, empresa responsável pelo projeto, está agendado para sábado, pelas 14h00, e irá decorrer no Centro Municipal da Cultura de Castro Daire."Acreditamos em projetos de longo prazo. Estamos em Portugal para ficar", disse esta quinta-feira ao, em Leiria, Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal. "Achamos que quando desenvolvemos a economia da Lousã, da Mealhada, de Pombal ou da Batalha, estamos também a desenvolver a economia da zona Centro e, com ela, a economia nacional", explicou. "Se ela crescer, uma empresa como a Altice Portugal, uma das maiores da nossa economia, também beneficiará", afirmou.Nos últimos quatro anos, os investimentos da empresa rondam os dois mil milhões de euros, sendo que um terço desse valor foi destinado à expansão da rede de fibra ótica."Desde 2015 [quando a Altice adquiriu a PT] que o grupo definiu o investimento em fibra ótica como uma das prioridades", adiantou. "Para Portugal poder continuar a liderar este processo de transformação digital que o mundo está a atravessar, tinha de ter infraestruturas espalhadas por todo o País que permitissem serviços de nova geração", disse.Quase quatro anos após o anúncio do projeto para cobrir cinco milhões de lares portugueses com fibra, Alexandre Fonseca vê os resultados dos investimentos no território nacional como "um sucesso"."Temos quatro milhões e 200 mil lares servidos e registámos crescimento nas nossas quotas do mercado do telefone fixo, no móvel, na televisão e na internet de banda larga. Somos líderes incontestados de mercado", frisou o CEO.