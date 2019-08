Filho de mestre constrói réplicas de barcos com 40 mil legos em Viana do Castelo

Cinco barcos de pesca, três lanchas do Instituto de Socorros a Náufragos e quatro da Marinha, o navio dos pilotos, o brasão da cidade, um terminal fluvial e outros barcos pequenos, tudo feito em legos.São as réplicas de algumas das embarcações que integram habitualmente a procissão ao mar das festas da Senhora d’Agonia, no dia 20, em Viana do Castelo, que foram elaboradas por Dionísio Gomes e que poderão ser agora apreciadas."É uma enorme honra mostrar este trabalho na terra natal da minha mãe", confessou o autor das peças, filho do mestre do barco Estrela do Oceano, de Sesimbra.As 20 réplicas foram elaboradas com mais de 40 mil peças lego e vão estar expostas, a partir de domingo, no navio-museu Gil Eannes. Este ano, completam-se 51 anos de procissão ao mar e ao rio em honra de Nossa Senhora d’Agonia.São esperadas milhares de pessoas nas margens do rio Lima para o desfile de fé que envolve mais de uma centena de embarcações. Além da Senhora d’Agonia, são ainda transportadas imagens da Senhora de Monserrate, de S. Pedro, da Senhora dos Mares e de Frei Bartolomeu dos Mártires.Mas a romaria - que decorrerá entre os dias 16 e 20 deste mês - inclui ainda um cortejo histórico e etnográfico sobre a história do templo do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Luzia.O desfile incluiu 144 quadros, 30 carros alegóricos e mais de 3000 figurantes, percorrendo as principais artérias da cidade ao longo de cerca de três horas."Serão relembrados alguns momentos mais marcantes da edificação do templo do Sagrado Coração de Jesus, um ícone da arquitetura da cidade e de onde se avista uma das paisagens mais belas do Mundo", referiu o presidente da comissão de festas, António Cruz.