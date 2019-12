Fim de ano algarvio atrai meio milhão de pessoas

Cerca de meio milhão de pessoas são esperadas no Algarve durante os festejos da Passagem de Ano, segundo a previsão da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).Numa fase em que se atravessa a época baixa no setor do turismo, os portugueses são os que mais procuram a região nesta altura do ano. "É um período em que recebemos sobretudo mais portugueses", explicou ao CM Elidérico Viegas, presidente da AHETA, que considera que este ano "o volume de negócios para os hotéis e empreendimentos turísticos será inferior", tendo em consideração que a Passagem de Ano acontece a meio da semana e "a estadia dos turistas será mais curta".Ainda de acordo com o mesmo responsável da AHETA, a zona do Sotavento é, até este momento, a zona mais procurada pelos portugueses para dar as boas-vindas ao novo ano.Para atrair cada vez mais pessoas à região, as várias autarquias do Algarve apostaram numa programação diversificada, incluindo concertos com entrada livre e espetáculos de fogo de artifício. Estão previstos espetáculos ao ar livre em Lagos, Portimão, Armação de Pera, Albufeira, Quarteira, Faro, Tavira, Olhão e Monte Gordo. "O trabalho realizado pelas câmaras é sempre uma mais-valia", assume Elidérico Viegas, no sentido de "cativar mais pessoas".Para receber as milhares de pessoas que procuram a região para entrar no ano de 2020, o Algarve dispõe de cerca de 130 mil camas em unidades hoteleiras registadas, às quais se adicionam, aproximadamente, cerca de 130 mil camas provenientes de unidades de alojamento local.