Fim de carreiras de autocarros provoca revolta na Margem Sul

As autarquias do Seixal e da Moita estão em pé de guerra com a Transportes Sul do Tejo (TST) e exigem a reposição de carreiras e horários, sublinhando que as reduções, que entraram em vigor esta segunda-feira, não foram autorizadas pela Área Metropolitana de Lisboa (AML)."Na nova situação de tutela da AML e dos municípios sobre os transportes rodoviários não é admissível que as operadoras de transportes continuem a decidir unilateralmente sobre horários e carreiras, com indiferença pelas necessidades e interesses dos utentes e da mobilidade na região", frisou a Câmara da Moita, em comunicado.Já a Câmara do Seixal, lembrou que o serviço dos TST é de "extrema importância para os 170 mil habitantes do concelho". "A degradação dos serviços tem-se vindo a verificar no concelho do Seixal nos últimos anos, dificultando a vida dos munícipes", lê-se, em nota.A autarquia solicitou ainda a intervenção da AML, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, equacionando o envio de um ofício, no mesmo sentido, ao Ministério do Ambiente.Entretanto, a AML reuniu com a TST e reverteu, pelo menos em três situações, as alterações de horários já feitas (relativas às carreiras 333, 435 e 160). A entidade promete ainda, "ao longo deste mês", discutir outras "situações urgentes".A TST opera na Península de Setúbal com 190 carreiras. Nesta reestruturação, a empresa suprimiu quatro carreiras: 101A (Cacilhas-Cristo Rei); 583 (Cacilhas-Setúbal); 168 (Praça de Espanha-Torre da Marinha) e 260 (Praça de Espanha-Sesimbra).