Finalistas de Faro abençoaram pastas no Estádio S. Luís

Cerca de mil e duzentos universitários celebraram este sábado, no Estádio São Luís, em Faro, a conclusão do curso superior na Universidade do Algarve (UAlg), com a tradicional bênção das pastas, numa cerimónia presidida pelo bispo do Algarve.A bênção também foi para o caminho que agora os estudantes vão percorrer e que "não será fácil", disse D. Manuel Quintas."Estamos certos de que nada vos demoverá de ultrapassar as dificuldades que vos esperam e sabereis recorrer ao que de melhor vos define e caracteriza", referiu.O calor que se fez sentir durante a tarde não foi suficiente para afastar os finalistas que, vestidos com o tradicional traje, celebraram a conclusão do curso.Cada um com uma pasta cheia com as fitas nas cores do respetivo curso - roxo para Ciências da Comunicação, amarelo para os futuros enfermeiros e todas as restantes - em contraste com o azul dos trajes académicos da UAlg."É com muito orgulho que conclui o meu curso, este dia vai ficar na minha memória", referiu ao, Fernando Mendes, finalista do curso de Engenharia Civil."Orgulho" ou "enriquecedor" foram, de resto, as palavras mais utilizadas neste dia, pelos universitários, para descreveram os anos de licenciatura, que agora chegaram ao fim.Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, considerou que "este dia foi muito especial para aqueles que desejavam ter um curso superior". O reitor destacou "que foi feito com muito sacrifício e dedicação".Já Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da UAlg, classificou a cerimónia como "muito importante para todos".