Fiscais de parcómetros na mira de investigação no Porto

Aquilo que mais nos preocupa é a referência de que haverá comportamentos fraudulentos de funcionários da empresa, incitados provavelmente por questões laborais que também nos preocupam". A revelação é do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Em causa, uma auditoria feita pela EPorto, concessionária do estacionamento à superfície na cidade, após queixas contra os controladores dos parcómetros por alegadas fraudes.A informação foi prestada durante a reunião do executivo camarário. Segundo o autarca, já foi pedido "um esclarecimento ao concessionário e estamos à espera que reúna connosco e nos traga elementos de uma auditoria que terá mandado fazer relativamente a essa matéria".Segundo as denúncias, os fiscais são suspeitos de colocar avisos fictícios ou duplicados nas viaturas. Em Vila Nova de Gaia existem também suspeitas, entretanto denunciadas à justiça, sobre contratos e distribuição das respetivas receitas de concessão do estacionamento. Rui Moreira diz que acompanha a situação do município vizinho, mas que na cidade do Porto a origem do caso é diferente.Questionado sobre a atuação da Polícia Municipal nestes casos, Rui Moreira reiterou a legalidade da emissão dos avisos. "O que nós não permitimos e anulamos, e já falámos com o concessionário, é quando é colocado um duplo aviso ao mesmo carro, no mesmo dia, na mesma zona", referiu.Desde 2016 que a EPorto é responsável pela concessão do estacionamento de superfície e já arrecadou 13 milhões de euros em taxas e pagamento dos condutores .